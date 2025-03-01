جمارك .. عملية تفتيش مُفاجئة بميناء وهران

شاركت الجمارك الجزائرية في عملية تفتيش فجائية بميناء وهران، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص تفعيل نظام العمل المستمر (24/24 ساعة) و(7/7 أيام) في الموانئ الاقتصادية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، قامت اللجنة المحلية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا النظام، ليلة أمس الجمعة، بزيارة ميدانية إلى ميناء وهران.

وضمّت في تشكيلتها، والي وهران، ومدير النقل، ومدير التجارة، ومدير المصالح الفلاحية، والمدير العام لميناء وهران. وقائد سرية حراس السواحل، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك، ورئيس فرقة شرطة الحدود البحرية للميناء.

وتم خلال هذه الزيارة التفقدية الوقوف على سير العمل بمختلف الأرصفة. حيث تمت معاينة عمليات تفريغ السفن المحملة بالمواد الأساسية، إلى جانب شحن وتفريغ الشاحنات.

كما شملت العملية متابعة أداء جميع المصالح المعنية بتطبيق هذا النظام. بما في ذلك الجمارك الجزائرية التي تواصل دورها الحيوي في تسهيل الإجراءات ومراقبة حركة البضائع.

كما تم تفقد جاهزية أجهزة المسح الضوئي بالميناء، والبالغ عددها جهازين. حيث تبين أنها تعمل بصفة عادية، مما يعزز فعالية الرقابة الجمركية.

وتبقى هذه العمليات التفتيشية مستمرة لضمان التطبيق الأمثل لهذا النظام. بما يساهم في تحسين أداء الموانئ وتسهيل تدفق البضائع وفق المعايير المطلوبة.