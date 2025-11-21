جمارك عنابة تحجز قرابة 8 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرق مفتشية فحص المسافرين بالمركز الحدودي أولاد مومن، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس، من حجز كمية هامة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز 5.001 قرص بريغابالين 150 ملغ، و2.885 قرص ليكزوميل 06 ملغ. و130 غراماً من مسحوق ليكزوميل.

وقد كانت الكميات مخبأة بإحكام داخل تجاويف وأجزاء مركبة سياحية من نوع رونو كليو كلاسيك.

وتم العثور على الدفعة الأولى تحت غطاء المحرك، فيما ضبطت الثانية تحت المكيّف الهوائي.

وتم تحرير محضر حجز وتقديم المخالف رفقة متهمين آخرين أمام نيابة محكمة سوق أهراس لاستكمال الإجراءات القانونية.