جمارك عنابة تحجز 816 لباس عسكري مهرّب من تركيا

أخبار الجزائر
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جمارك عنابة تحجز 816 لباس عسكري مهرّب من تركيا
بقلم طه بن سيدهم

المحجوزات كانت داخل حاوية مصرّح بأنها تحتوي على ملابس عادية

تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، مفتشية أقسام الجمارك على مستوى ميناء عنابة، من إحباط محاولة إدخال ألبسة عسكرية ممنوعة، تم استيرادها من تركيا، وقد عُثر عليها مخبأة بإحكام في حاوية من دون التصريح بها.

وحسب ما أوضحته المفتشية الجهوية للجمارك في عنابة لـ “النهار“، فإن أعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية على مستوى ميناء عنابة التجاري، نجحوا أثناء عملية الفحص المادي لحاوية قادمة من تركيا، مصرح بها على أنهما محملة بملابس، في اكتشاف كمية معتبرة من الملابس المحظورة حظرا مطلقا، متمثلة في ألبسة شبه عسكرية، قدرت الكمية بحوالي 816 قطعة من الملابس العسكرية الممنوعة.

وأوضحت ذات المصادر، أنه تم حجز البضاعة وإعداد ملف منازعاتي لتبلغ قيمة الغرامة المستحقة ٢٤‪.٠٠٥‪.٦٠٠‪.٠٠ دج، مع تحرير مخالفة تتعلق باستيراد بضاعة محظورة، وهي المخالفة المنصوص والمعاقب عليها وفقا للمواد 21 و 22 و 325 مكرر من قانون الجمارك.

وتأتي هذه العملية في إطار النشاطات الدورية المتعلقة بمكافحة كل أنواع الغش والتهريب عبر الحدود والمكاتب الجمركية، وفي إطار تأدية أعوان الجمارك لمهامهم المتعلقة بمراقبة العمليات التجارية.


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