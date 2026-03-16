جمارك غرداية تحجز أزيد من 16 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بغرداية، بالتنسيق مع أفراد من عناصر الدرك الوطني بغرداية من حجز كمية من الأقراص المهلوسة وتوقيف شخص.

وحسب بيان لمصالح الجمارك قدرت كمية الأقراص المهلوسة المحجوزة، بـ 16320 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ. كانت على متن سيارة نفعية.

وأسفرت العملية كذلك عن حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف المتهم وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

