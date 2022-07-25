جمارك غرداية تحجز 200 خرطوشة سجائر أجنبية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بالتنسيق مع أفراد الجيش، من حجز 200 خرطوشة من السجائر الأجنبية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم توقيف شخص، وحجز 200 خرطوشة من السجائر الأجنبية الصنع من نوع بيزنس روايال BR.

وتم ضبط المحجوزات، على إثر عملية تفتيش حافلة للنقل العمومي للمسافرين.

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