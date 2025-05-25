جمارك غرداية تحجز 3669 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 3669 قرص من نوع بريغبالين 300ملغ على متن سيارة سياحية.

وجاء في بيان الجمارك “تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية، بإقليم المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط. بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرداية والمصلحة الإقليمية للأمن الداخلي بغرداية. من حجز كمية من الاقراص المهلوسة تقدر بـ 3669 قرص من نوع بريغبالين 300ملغ على متن سيارة سياحية”.

وحسب المصدر نفسه، تم توقيف شخص واحد وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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