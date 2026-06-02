جمارك قسنطينة تحجز أكثر من 100 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك لمكافحة التهريب والمخدرات بقسنطينة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 105.000 قرص مهلوس من نوع “بريغابلين” 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم حجز الكمية المذكورة بولاية قسنطينة، إثر عملية ميدانية نوعية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة. واستغلال محكم للعمل الاستعلاماتي.

حيث تم ضبط هذه الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية خلال عملية تفتيش لأحد المساكن. الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، مع توقيف المشتبه فيه الذي حاول إحراق الموثرات العقلية أثناء المداهمة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

