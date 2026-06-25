جمارك قسنطينة تحجز قرابة 10 آلاف قرص مهلوس وكمية من الكوكايين

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات بقسنطينة. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عمليتين نوعيتين.

العمليتين جاءتا في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى مكافحة التهريب والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتمشيا مع المهام الحمائية المنوطة بالجمارك الجزائرية في مجال حماية الإقتصاد الوطني والصحة العمومية. حيث أسفرتا عن حجز 9890 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين (300 ملغ). 200 غرام من مادة الكوكايين “كريستال”.

كما مكنت العمليتان من توقيف أربعة أشخاص، مع حجز مركبتين استعملتا في نقل هذه المواد المحظورة وترويجها.

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