جمارك قسنطينة تحجز 14.427 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الجهوية للجمارك المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات بقسنطينة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 14.427 قرص مهلوس من نوع بريغابالين (300 ملغ) أجنبي الصنع.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، تم حجز 14.427 قرص مهلوس من نوع بريغابالين (300 ملغ) أجنبي الصنع. وتوقيف شخصين (02) وحجز مركبتين كانتا تستعملان في نقل وترويج هذه السموم.

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