جمارك قسنطينة تحجز 50 بندقية صيد و3000 علبة سجائر

تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك بقسنطينة والفرقة المتعددة المهام للجمارك بتاجنانت، من توقيف شاحنة محملة بـ50 بندقية صيد.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، وجد أفراد الجمارك بداخل الشاحنة، 50 بندقية صيد بلواحقها، و60 أنبوب معدني خاص ببنادق الصيد.

بالإضافة إلى 50 سهم بمختلف الأبعاد، و520 جهاز بلوتوث، و280 شاحن بطارية خاص بالهواتف النقالة. وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية وبضاعة أخرى استعملت لإخفاء الغش.

وفي عملية أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة. من توقيف مركبة سياحية على متنها 3000 علبة من السجائر الأجنبية الصنع من نوع HP.

وتندرج العمليتان في إطار ممارسة الدور الرقابي والحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. مساهمة منها في حماية الإقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامة وأمن المواطن.