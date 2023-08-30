جمارك قسنطينة: حجز طائرات مسيرة وساعات فاخرة بقيمة تزيد عن 32 مليون دج

تكمنت مفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة، من حجز بضائع تفوق قيمتها المالية 32 مليون دج و ذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح من جانفي إلى غاية 31 جويلية من السنة الجارية.

وخلال ندوة صحفية عرض المفتش الرئيسي المكلف بالاتصال بمفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة،عبد الكريم غندوس. حصيلة نشاطات المفتشية خلال الفترة الفترة الممتدة من الفاتح من جانفي إلى غاية 31 جويلية من السنة الجارية. حيث أوضح أن البضائع المحجوزة تتضمن على الخصوص 4 طائرات مسيرة (درون) من الحجم الصغير .و ساعات فاخرة و أكسيسوارات الهواتف النقالة و مواد تجميل و 1 كلغ من الذهب و ذلك بعد أن أشار إلى إعداد 31 ملف منازعات.

و بشأن نشاطات الفرق العملياتية للجمارك التي تغطي ولايتي قسنطينة و ميلة. ذكر نفس المصدر أنه تم في هذا الإطار حجز 8600 قرص من المؤثرات العقلية و ذلك في عمليتين منفصلتين.

البيع بالمزاد العلني للبضائع دعم الخزينة العمومية بأكثر من 13 مليار دج

أفاد المفتش الرئيسي المكلف بالاتصال بمفتشية أقسام الجمارك بقسنطينة،عبد الكريم غندوس، بأن عمليات البيع بالمزاد العلني للبضائع قد مكنت من دعم الخزينة العمومية بأكثر من 13 مليار دج. و ذلك منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية 31 يوليو الأخير.

و في مجال حركة المسافرين بمطار محمد بوضياف الدولي خلال شهري جوان و جويلية الماضيين. أشار غندوس الى تسجيل أزيد من 24400 مغادرة و أكثر من 27540 وصول في شهر جوان. بالإضافة إلى أزيد من 24 ألف وصول في جويليةالأخير. كما حطت خلال جوانالأخير 240 طائرة بمطار محمد بوضياف الدولي مقابل إقلاع 265 طائرة. في حين تم تسجيل خلال جويليةالماضي هبوط 281 طائرة و إقلاع 261 أخرى.

وبعد أن ذكر بالتزام الجمارك الجزائرية بتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المسافرين. أردف نفس المسؤول قائلا أن كل الشكاوي المودعة لدى مصالح الجمارك بمطار محمد بوضياف الدولي. (حوالي 20 منذ مطلع السنة الجارية) قد تم التكفل بها.

مضيفا أن كافة التدابير المتعلقة بالتسهيلات التي قررتها المديرية العامة للجمارك. قد انعكست إيجابيا على مدة معالجة حركة المسافرين (دقيقة واحدة و 25 ثانية).