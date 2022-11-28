جمارك.. لا مصالحة مع هؤلاء الأشخاص

أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عن تفاصيل المصالحة التي أطلقتها مؤخرا، لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. كما أشارت الهيئة في بيان لها، أن الإدارة توفر إمكاني تسوية وإنهاء الملفات المنزاع فيها والمحررة ضدهم بسبب ارتكب محالفات جمركية. وهذا عن طريق إجراء المصالحة الجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك بعد إيداع طلب لدى المصالح المختصة ذاتها.

كما تتم المصالحة الجمركية حسب البيان ذاته، وفقا للاجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 136-19 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المعدل. الذي يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وقائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزائية.

وعن مدة انهاء المنازعة الجمركية، فيستفيد طالب المصالحة من إنهاء المنازعة المتابعبها وديا مع مصالح الجمارك خلال آجال وجيزة. بالإضافة إلى إعفاء جزائي من دفع المبلغ الإجمالي للغرامة المستحقة تصل نسبته إلى 70 بالمائة.

في حين، يستثني من الاستفادة من المصالحة الجمركية، كل ضالع في الجرائم المتعلقة ببضائع محظورة حظرا مطلقا. و”الممنوع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت”.

وقضايا التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى المادة 21 من قانون المصلحة.

كما دعت، الجمارك، المعنيين إلى التقرب من مصالحها لمعرفة معلومات أكثر حول المصالحة الجمركية والتعرف على شروط إجرائها. أو الاتصال مباشرة بذات المصالح عبر الأرقام المتاحة في الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية www.douane.gov.dz.