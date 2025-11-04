جمارك مستغانم تحجز أزيد من 5 كلغ كيف ومبالغ مالية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بمستغانم، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بمستغانم بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من حجز 5,948 كغ من مادة الكيف المعالج، وذلك إثر نشاط ميداني مشترك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العملية عن حجز سيارتين سياحيتين، ودراجتين ناريتين، ومبلغ مالي قدره 2.071.500 دج. ومبلغ آخر بالعملة الصعبة يقدر بـ 1.095 أورو، إضافة إلى 4 هواتف نقالة ذكية. مع توقيف 3 أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

كما أشارت مصالح الجمارك أن هذه العملية تندرج في إطار تجند أجهزة الدولة، وعلى رأسها إدارة الجمارك، لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع.

