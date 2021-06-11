جمارك مطار هواري بومدين يحجزون أكثر من 3 كغ ذهب وكمية معتبرة من العملة الأجنبية

حققت اعوان الجمارك الجزائرية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين” حصيلة نشاط نوعية من خلال العمل الرقابي لمختلف رحلات الإجلاء المبرمجة خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية.

أين تمكنت من حجز مسدس هوائي، أكثر من 3 كغ من الذهب، 1118غ من الفضة، كمية معتبرة من العملة الأجنبية دون التصريح بها مقدرة في 48360 أورو و13300دولار امريكي، 11279 وحدة مختلفة من الأدوية بدون رخصة طبية و528 وحدة من الأقراص المهلوسة.

كما قامت نفس المصالح خلال نفس الفترة، بحجز 3163غ من المرجان، بحوزة رعية أجنبي كان بصدد إخراجها من التراب الوطني.