جمارك ميناء بجاية تحبط محاولة تهريب بضاعة ذات طابع تجاري قادمة من مرسيليا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية “شيخ حداد”، التابعين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري، كانت مخبأة ضمن أمتعة مسافرين اثنين على متن مركبتيهما الخاصة، قادمين على متن باخرة فرنسية من ميناء مرسيليا.

وجاءت هذه العملية النوعية خلال تنفيذ الإجراءات الجمركية الاعتيادية، حيث كشفت المعاينة الدقيقة عن محاولة إدخال سلع غير مصرح بها عبر التراب الوطني، تبيّن أنها تتعلق بمواد موجهة للاستغلال التجاري.

وقد شملت المحجوزات كميات كبيرة من المواد التجميلية والاستهلاكية المختلفة، منها:

815 وحدة من العلكة بمختلف الأنواع

234 وحدة من الشوكولاتة المتنوعة

345 قارورة عطر ومزيل عرق

140 قارورة عطر أخرى

337 قارورة شامبو

131 قطعة صابون

310 وحدة من الفيتامينات

بالإضافة إلى مواد استهلاكية ومنتجات تجميلية أخرى مختلفة الأنواع.

وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تسريب السلع غير المصرح بها، والتصدي لكل محاولات التهريب التي تمس السوق الوطنية ومداخيل الخزينة العمومية.