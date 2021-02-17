جمارك ميناء بجاية يحبطون عملية تمرير 5 حاويات بها بضائع مستوردة

تمكنت مفتشية أقسام جمارك ولاية بجاية، التابعة للمديرية الجهوية بسطيف من رفع مخالفات جمركية على 05 حاويات.

وتمت العملية بحر الأسبوعين المنصرمين بسبب التصريح الخاطئ للبضائع من حيث القيمة.

وحسب بيان المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، فإن مفتشية أقسام الجمارك ببجاية بعد معاينة وثائقية ضبطت فيها 3 تصاريح جمركية خاطئة.

وتخص التصاريح 5 حاويات مسجلة تحت نظام الوضع للاستهلاك، عقبتها مباشرة معاينة ميدانية.

وأسفرت المعاينة على ضبط حاوية للعجالات المطاطية وزن ثقيل، وحاويتين للخرداوات(Quincaillerie)، وحاويتي مصابيح ضوئية.

وتحت طائلة المادة 320 من قانون الجمارك الذي يعاقب كل مخالف لإجراءات التصريح الجمركي للبضائع، في حين قدر قيمة مبلغ الغرامات المالية المستوجبة ب13.973.303.71 دج.