جمارك ميناء عنابة تحجز 45 حاوية بها أحذية رياضية مقلدة من ماركات عالمية ومواد غذائية 

في ثلاث عمليات نوعية تمكنت مصالح الجمارك على مستوى مفتشية أقسام الجمارك بعنابة، من حجز 44 حاوية تحمل مواد غذائية رفيعة النوعية وأحذية رياضية مقلدة.

وإثر عمليات فتح الحاويات التي فاقت مدة مكوثها شهرين و21 يوما على مستوى الميناء الجاف، أسفرت العملية من اكتشاف 24 حاوية كانت محملة بكميات معتبرة من المواد الغذائية رفيعة النوعية.

وتمثلت البضاعة في شوكولاطة، حلويات، بسكويت، مربى ومصبرات.. بينما البضاعة كان مصرح بها على أنها أغلفة غذائية البيتزا، حيث تجاوزت الكمية الإجمالية البضائع المحجوزة في هذا الإطار الـ 400 ألف وحدة.

في حين تمثلت العملية الثانية، في حجز 21 حاوية تحتوي على أزيد من 300 ألف وحدة من الأحذية الرياضية مقلدة من مختلف الأنواع ذات الماركات العالمية.

كما تمكنت ذات مصالح مفتشية الجمارك، من حجز 78 ألف وحدة مقلدة من مختلف أحياء المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية المنزلية والتجارية.

عملية فتح الحاويات، من طرف القباضة الرئيسيه لمفتشبة أقسام الجمارك بميناء عنابة، تمت بحضور محضر قضائي، أين سيتم تحرير محاضر قضائية في حق أصحاب الحاويات، التي فتحت بعد استيفاء المدة القانونية لمكوثها بالمنياء الجاف المقدرة بشهرين و 21 يوم.