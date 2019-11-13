جمارك وهران تحبط عملية تهريب اكثر من 14500 وحدة خمر

تمكنت عناصر من مفتشية اقسام الجمارك خارجي بوهران من إفشال محاولة لتهريب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع والترويج بعدة نقاط.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة لتمرير كمية من الخمور اين تم وضع خطة محكمة التنفيذ عن طريق نصب كمين الشاحنة أصحابها بالفرار إلى وجهة غير معلومة فيما تم ضبط بعد تفتيش المركبة تزيد من 14 الف و 500 وحدة خمر من مختلف الانواع والأحجام من بينها 13012 وحدة من نوع جعة ذات سعة 50 سل، 1080 وحدة من نوع فوتكا، ويسكي، وباستيس و456 قارورة جعة ذات سعة 50 سل.

