جمارك وهران تحبط محاولة إدخال الكوكايين قادمة من أليكانت الإسبانية

الجمارك ضبطتها بسيارته على متن باخرة الجزائر 2 قادمة من اليكانت الاسبانية

تمكنت مساء اليوم الأربعاء عناصر من مصلحة تفتيش المتاع التابعة للجمارك من إحباط محاولة تمريرها كمية معتبرة من المخدرات الصلبة.

حيث قدرتها مصادرنا بأكثر من 700 غ كوكايين من النوعية الرفيعة.

وحسب مصادر لـ النهار أن العملية تمت خلال عملية تفتيش روتينية لمتاع المسافرين الذي كانوا قادمين في رحلة بحرية من اليكانت الإسبانية عبر ميناء وهران بباخرة الجزائر 2.

ليتم ضبط الكمية المعتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كريستال على متن سيارة من نوع “كانغو” لصاحبها “البزناسي”.

وهو شخص يمارس تجارة الملابس وهو الثلاثينيات من العمر أين تم تحويله إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه في مصدر الكوكايين ووجهتها.