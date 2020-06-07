جمارك وهران تحجز 110 وحدة من المشروبات الكحولية

أخبار الجزائر
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جمارك وهران تحجز 110 وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم أمينة داودي

تمكنت الفرقة المتنقلة بمفتشية الأقسام للجمارك بوهران مساء أمس السبت من حجز 110 وحدة من المشروبات الكحولية “الخمور” من نوع باستيس PASTIS.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك فإن البضاعة تم إكتشافها على متن سيارة سياحية إثر مراقبة عادية في حاجز جمركي.


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