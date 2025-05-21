جمارك وهران توقف 4 أشخاص وتحجز مخدرات وأسلحة

تمكّنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك وهران خارجي، من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المواد المحظورة.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العملية عن حجز 987.27 غرام من مادة الكوكايين (مخدرات صلبة)، 238 قرصاً مهلوساً. من نوع بريغابلين (300 ملغ)، سلاح ناري (مسدس) مجهول العلامة.

كما تم حجز 03 سيارات سياحية، 01 سيارة نفعية ودراجة نارية من نوع كوازاكي، كانت تستعمل في محاولة التهريب. بالإضافة إلى توقيف أربعة (04) أشخاص، تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة إجراءات التحقيق.

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