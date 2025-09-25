جمارك.. يوم إعلامي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

انطلق اليوم، الخميس اليوم الإعلامي الموسوم: “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، تحت إشراف اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وانعقد الإجتماع بمقر المديرية العامة للجمارك بالجزائر العاصمة، ويندرج هذا الحدث في إطار وضع حيز الخدمة للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك (ALCES). وما يفرضه من تحديات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد.

كما يعرف مشاركة الإطارات المركزية والجهوية للجمارك عبر تقنية التحاضر عن بعد. إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية مختصة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

وتؤكد المديرية العامة للجمارك من خلال هذه المبادرة التزامها بالشفافية والأمن في إدارة المعلومات. ومواكبة التحول الرقمي بما يخدم المرفق العمومي ويدعم مسار الإصلاح والتحديث الجمركي.

