جمارك: 171 قضية تتعلق بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية

سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر 171 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. تم خلالها ضبط 92 مخالفا.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي بما يشمله من منافذ حدودية برية، بحرية وجوية. بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين. حصيلة حجز معتبرة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر من السنة الجارية.

وأظهرت هذه الحصيلة حجز 7ر637 كلغ من الكيف المعالج، 14034 وحدة من الأقراص المهلوسة. بالإضافة كذلك إلى 310 ألف دينار تونسي، 10200 يورو، 4000 دولار كندي، و600 دولار أمريكي. كما تم حجز 175ر59 طن من الدقيق والسميد. 21960 لتر من الوقود، و 863 هاتفا نقالا، و 2396 وحدة من قطع غيار المركبات.

وقامت مصالح الجمارك أيضا بحجز مواد أخرى على غرار مستحضرات التجميل والعناية الجسدية، مواد صيدلانية، تجهيزات حساسة، لواحق الهواتف النقالة، أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، مشروبات كحولية، فواكه استوائية، أواني منزلية, ألبسة, مواد البناء, دراجات هوائية, مركبات وغيرها.

وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 92 شخصا بينما قدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 18 مركبة (دراجات نارية, سيارات سياحية ونفعية, شاحنات, جرارات, مقطورات) وحاويات. حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة بما يقارب 2 مليار دج.