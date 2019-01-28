جماعة أشرار بالوادي تعتدي بالأسلحة البيضاء على كهل منعهم من التحرش بإبنته

تعرض كهل، إلى عدة طعنات وشقيقه وإثنين من جيرانه كادت تودي بحياته، لولا نقله على جناح السرعة إلى المستشفى بولاية الوادي.

وقائع الحادثة تعود إلى قدوم إبنة الضحية من المدرسة أمس الأحد، شاكية لوالدها تحرش مجموعة من الشباب لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة.

بها وبمرافقاتها في المدرسة، ليتوجه الوالد مباشرة نحوهم وخلال مشادته معهم وجه له أحدالشباب أربعة طعنات مباشرة على مستوى البطن.

ليليه رفاقه بتوجيه طعنات أخرى له على مستوى الفخذ، ولما شاهد شقيقه الواقعة تدخل مباشرة لإنقاذه لكنهم وجهوا له هو الآخر عدة طعنات.

كما حاول إثنين من جيرانهم مساعدتهم لكنهم تعرضوا للإعتداء هم كذلك، و بعد تجمع المواطنين حولهم غادر المجرمون .

وعددهم سبعة حسب تصريحات أحد الضحايا الذي تعرف على عدد منهم، وقام بإبلاغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيق في الحادثة.