جماعة أشرار تسطو على شركة إنتاج النحاس ببومرداس

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، من الإطاحة بجماعة أشرار قامت بالسطو على شركة إنتاج النحاس الكائن مقرها ببلدية حمادي واسترجاع أسلحة ومسروقات.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت، بيان لذات المصالح، تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها رعية أجنبي من أجل سرقة مركبة ومبلغ مالي من داخل منزله الواقع داخل شركة صناعة الكوابل النحاسية من طرف مجهولين باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض.

وإثر ذلك باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام والاستعانة بالشرطة التقنية لإجراء المعاينات اللازمة.

وتم تحديد هوية المشتبه فيهم وتضييق الخناق عليهم من طرف المحققين.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية البليدة وإلقاء القبض على خمسة أشخاص. وبعد التحقيق معهم تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة، كما تم استرجاع ملك الرعية الصينية.

وأضاف البيان أن “التحقيق لازال متواصلا في القضية لتوقيف باقي أفراد العصابة. وعلى هامش القضية تم توقيف شخص من ولاية البليدة حاول النصب على رعايا صينيين باستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا”.

وأسفرت العملية عن “استرجاع مبلغ مالي قدره مليار و100 مليون سنتيم، 200 جنيه مصري و50 أورو. وسيارة سياحية تم شراؤها بالمال المسروق. وسيارة سياحية استخدمت في التنقل والفرار, أسلحة بيضاء وخمسة هواتف نقالة”.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جناية تكوين جمعية أشرار وجناية سرقة مبلغ مالي ومركبة.