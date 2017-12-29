جماعة ارهابية تقتل راعيي غنم ذبحا في بلعباس

قامت مجموعة إرهابية بذبح مواطنين إثنين كانا يرعون الغنم بغابة سيدي علي بولاية سيدي بلعباس.

وحسب مصادر “النهار” فإن الضحيتين كانا يرعيان الغنم قبل ان يتم الاعتداء عليهم وذبحهما من طرف إرهابيين.

وأوضحت ذات المصادر أن الضحية الاول ينحدر من قرية ملازمة بتلاغ والمدعو “عبد القادر مصابيح”، والضحية الثانية من ولاية سعيدة.

و فور العثور على جثتي الراعيين باشرت قوات الجيش الوطني الشعبي في التمشيط على مستوى الغابة بحتا عن الجماعة الارهابية.