جماعة الإخوان تضع شروطا للحوار مع الرئيس المصري

ذكرت جماعة الإخوان المسلمين أنها على أتم الإستعداد للتفاوض مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن بشروط مسبقة.

وحسبما قاله نائب مرشد الجماعة في مصر إبراهيم منير، فإن الشروط تتمحور في إطلاق سراح المعتقلين السياسين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار نائب المرشد، أن الشروط الثلاثة التي تضعها الجماعة، يجب أن تكون مع مسؤول سياسي من النظام القائم الحاكم حاليا في مصر.

على أن يشمل التفاوض كل الرافضين لحكم السيسي على أن يسبقه إطلاق جميع المسجونين.

وعلى رأسهم الرئيس مرسي، باعتباره أول رئيس مدني منتخب أطاح به الجيش المصري في العام 2013.

وذكر منير في حديث لوسائل إعلامية، أن الجماعة كانت على اتصال غير مباشر بين قياداتها وبعض المسؤولين من نظام السيسي.

وهذا مابين العام 2014 و2016 في سويسرا، لكن الإتصالات توقفت بسبب إعتراف الوفد الرسمي المفاوض بشرعية الرئيس السيسي.

من جهته، الرئيس المصري قال أن قرار الحوار بيد الشعب المصري وانه يعيب عليهم عدم القبول بإنتخابات رئاسية مبكرة.

تجدر الإشارة الى ان السلطات المصرية تصنف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية وأصدرت في حقهم أحكام بالسجن والإعدام.