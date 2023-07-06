جماعة “لعور فهيم” المنضوية تحت لواء “الجيا” أمام القضاء

من المقرر أن تتابع أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، جماعة إرهابية مسلحة، تضم 8 إرهابيين. من بينهم متهم واحد موقوف ويتعلق الامر بالمدعو ” لعور فهيم” المكنى “نعيم” الذي التحق بالعمل المسلح خلال العشرية السوداء. وتحديدا سنة 1994 ، ضمن كتيبة “بولعظام”، المنضوية تحت لواء الجماعة الاسلامية المسلحة “الجيا” الناشطة منطقه بولعظام بسكيكدة.

وفي تفاصيل القضية، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، بتاريخ 25/8/2021. من القاء القبض على الإرهابي ” لعور فهيم” المكنى “نعيم” الذي التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة خلال سنة 1994.

كما تم ضبط بحوزته سلاح رشاش من نوع “كلاشنكوف”، 4 مخازن ذخيرة، نظارة ميدانية. مبلغ مالي بقيمة 5000 اورو ، مبلغ مالي آخر بقيمة 110,000 دج، هاتف نقال ذكي.

التحقيق يكشف..

وفي اطار التحقيق كشف المعني عن مخازن في منطقة “بولحاف” بجبل “بوطويل”، بالميلية. يحتويان على بندقية صيد من نوع ساناتين عيار 16 ملم،” بندقيتين، بالاضافة الى العثور على ورشة قديمة لصناعه المتفجرات. بها براميل تحتوي على 9قنابل تقليدية فردية، 4 هبهاب، كميه من مادة متفجرة ” بارود”، واغراض مختلفة لصناعة القنابل التقليدية تم تدميرهما .

كما صرح المتهم خلال مجريات التحقيق، انه التحق بالجبل سنه 1994 ، بعد اتفاق مع الارهابي المقضي عليه “صغير عادل”. المكنى “هشام ابو رواحة”، اذ تنقلا سويا الى منطقة “أولاد العربي” بجيجل.

كما أضاف المتهم، وفي المساء تنقل مباشرة إلى معاقل الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة “بولعظام”، بسكيكده. بكتيبه “بولعظام”، المنضوية تحت لواء الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا” والتي كانت تضم حوالي 20 ارهابيا كانوا تحت إمرة. شقيقه الارهابي التائب ” لعور عصام” المكنى ” أبو أيمن”، وخلالها تم تكليفه بمهام تحصين المراكز وبناء الخنادق.

واضاف المتهم أنه خلال سنة 1995 وبعد تسليحه ببندقية صيد. وبسبب اقتحام العناصر الإرهابية الموالية للجيش الاسلامي للانقاذ لمعسكر بمنطقه بولعظام ط، اضطر الى المغادرة نحو معاقل “العنصر”. وانضم الى كتيبه “بوعاش” التي كانت تحت امره الارهابي المقضي عليه أبو دجانة”. وخلالها كانت الكتيبه تضم 60 ارهابيا منهم من قضي عليه.

هذه العمليات الارهابية التي شارك فيها المتهم..

ومن أهم الأعمال الإجرامية، التي شارك فيها المتهم، صرح انه شارك في كمين استهدف افراد الجيش الوطني الشعبي. بمنطقة “وادي الزهور ” تحت امره الارهابي المكنى “عمي يوسف “. كما شارك في العملية عناصر من وكتيبة “بولعظام” و”العنصر “من بينهم الارهابي المكنى المتوفي ” أبو خبيب”. حيث اسفرت العملية عن سلب 4 رشاشات من نوع كلاشنكوف ومسدس ماكروف .

كما اضاف المتهم أنه في سنة 2003 شارك في عملية ارهابية استهدفت وطنيين مسلحين. مكلفين بحراسة الجسر باولاد شلي و تحت اشراف الارهابي التائب المكنى ” ابو سليمان”.

كما أضاف أنه في نفس السنة تم سرقة سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية بمنطقه “تانفادور” بالميلية. و في سنة 2004 ، استهدفوا شاحنة على متنها عناصر من الدفاع الذاتي عن طريق تفجيرها. كما تم اغتيال عون حرس بلدي، ودركي بمنطقة العرابة.