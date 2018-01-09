جمالي دفّعني الثمن غالي .. فمن يعوضني؟

يختص الله عباده بالابتلاء لكي يمتحن مدى صبرهم وقدرتهم على التحمل، وقد ابتلاني بالفشل في الزواج، وبالمقابل منحني الجمال وحسن الأخلاق لذا أجدني على الدوام شاكرة وحامدة له، وأسعى كثيرا لكي أحصن نفسي وأحميها من المفاسد والفتن.

ولكم أن تتصوروا مصير امرأة مطلقة و زد على ذلك جميلة جدا وجذابة، حقا أعيش معاناة كبيرة، وخلاصي الوحيد، يكمن في رجل يحميني ويحتوني ويتخذني له شريكة العمر وقرة العين.

من الشرق الجزائري، مطلقة من دون أولاد أبلغ من العمر 30 سنة، ماكثة في البيت، جميلة بيضاء البشرة وطويلة القامة، أتمنى ان يلاقيني القدر، مع رجل تقي ومسؤول، يقاسمني الحلال.

سنه يتراوح ما بين 32 الى 45 عاما، لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا بولدين على الأكثر، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، من شرق أو وسط البلاد، أعده بالمحبة والوفاء.

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