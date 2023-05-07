جمال الجزائر يسحر الشيف والمؤثرة اللبنانية عبير الصغير

عبرت الشاف والمؤثرة اللبنانية عبير الصغير الأكثر متابعة في الوطن العربي عن انبهارها بجمال الجزائر.

ونشرت عبير الصغير على خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيديو للرحالة والمؤثر جو حطاب. والذي نشره على يوتيوب ووثق من خلاله زيارته الأخيرة إلى الجزائر.

وكتبت عبير الصغير “جوو شو هالفيديو الحلو عن الجزائر بجنننن انهبلت بكل شي.. لم أراها من قبل بس جد صار بنفسي روح “.

وتصدرت الشيف اللبنانية عبير الصغير محركات بحث جوجل بعد شهرتها عبر تيك توك وانستغرام. بخصوص محتواها بين الموضة والطبخ ودعمها أيضا للتراث العربي.

وما يميزها هو إنها تظهر في الفيديوهات بملابس تشبه الأميرات، إضافة إلى إنها تنفذ جميع مراحل الفيديو. من طبخ وتصوير وإخراج وموسيقى وملابس وديكور بنفسها. ويستغرق تصوير فيديو كامل معها ما بين 3 أو 8 ساعات، وتنتج يومياً فيديو.