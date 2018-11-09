جمال بريكة:حجز 35 مليون وحدة من المفرقعات بميناء الغزاوات

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة، أنه تم حجز 35 مليون وحدة من المفرقعات بميناء الغزوات، خلال السنة الجارية .

وقال جمال بريكة، في اتصال مع “قناة النهار”،اليوم الجمعة،إنّ الكمية المحجوزة منخفضة ، مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لتشديد مصالح الجمارك الرقابة على الموانئ .

وكذا دخول توزيع الآلي للحاويات حيز التنفيذ على مستوى ميناء الجزائر .

مشيرا أنّ المهربين أصبحوا يتفادون ميناء الجزائر لإدخال هذه الممنوعات .

كما كشف المتحدث، أنهم أعطوا تعليمات بتشديد الرقابة على مستوى الحواجز وطرقات،تزامنًا مع اقتراب مولد النبوي الشريف .