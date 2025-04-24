جمال بلماضي يخلف كريستوف غالتيي على رأس العارضة الفنية لنادي الدحيل القطري

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن نادي الدحيل القطري يستعد لتعيين المدرب الجزائري جمال بلماضي، مدربًا جديدًا للفريق. خلفًا للفرنسي كريستوف غالتيي.

وحسب الصحفي بموقع فوت ميركاتو، سانتي أوونا، عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس” فإن المفاوضات بين الناخب الوطني السابق وإدارة النادي القطري قد بدأت بالفعل. في خطوة تؤكد نية النادي القطري في فتح صفحة جديدة على المستوى الفني.

وأضاف المصدر ذاته أن نادي الدحيل بدأ التخطيط للموسم المقبل. إذ ينتظر أن يتولى بلماضي البالغ من العمر 49 عامًا، مهمة الإشراف الفني على الفريق.

وتعَدُّ هذه التجربة عودة قوية للمدرب الجزائري الذي بقى حرًا من أي ارتباط منذ مغادرته العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري في جانفي 2024.