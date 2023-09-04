قناة النهار جمال بلماضي يرد حول إلغاء التربص في سيدي موسى .. “شوفوا مع المسؤول” بقلم قناة النهار نشر في 04 سبتمبر 2023 - 19:02 الجزائر شارك غرِّد أرسل 65 0 رابط دائم : https://nhar.tv/nTflz الجزائر اقرأ أيضا السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت أيام قبل الدخول المدرسي .. هكذا يستعد الأولياء للحدث التربوي قناة النهار 01 سبتمبر صريح جدا : هل يؤمن الجزائريون بالعين وكيف يتقون شرها ؟ قناة النهار 20 أوت التبليغ عن النقاط السوداء للنفايات .. تطبيقات ذكية ترافع لنظافة رقمية قناة النهار 18 أوت خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر بلماضي: سافرت 10 ساعات ذهاب وإياب إلى قسنطينة لمعاينة المنشآت قناة النهار 04 سبتمبر محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت دلال خير: طفل يعاني من مرض فقر الدم المنجلي يطلب منكم المساعدة لإجراء عملية زراعة النخاع العظمي قناة النهار 01 سبتمبر التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور قناة النهار 27 أوت شوفو حكايتي: قصّة مؤلمة لأب محروق على إبنه الذي غادر عبر قوارب المـ ـوت قناة النهار 03 سبتمبر