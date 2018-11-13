جمال بن العمري: ” لا يهم من يلعب المهم تأهل المنتخب”

أكد مدافع المنتخب الوطني جمال بن العمري أنه يتطلع لتأهل الخضر إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2018 أكثر من أي شيئ آخر.

وتحدث بن العمري عن المواجهة المقبلة التي تنتظر الخضر أمام منتخب الطوغو من خلال المنطقة المختلطة التي نشطنها اللاعبون بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى:

“المهم هو فوز المنتخب الوطني، ولا يهم من يلعب أو لا، لأن الهدف واحد هو تأهل المنتخب الوطني وإن شاء الله الفرصة تأتي مع الوقت”.

وأضاف: “طارطون أو عشب طبيعي كل اللاعبين يعرفون جيدا الظروف الموجودة في إفريقيا”.