جمال بن ديش: “مستعد لدخول مولودية وهران بـ40 مليار سنتيم”

أكد رجل الأعمال الجزائري جمال بن ديش، عزمه على تجسيد مشروع كبير، في حال توليه رئاسة فريق مولودية وهران.

وقال جمال بن ديش، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “نطمح لإنشاء مركز تكوين لمولودية وهران، لأن مشروعنا يشمل جميع فئات الفريق”.

وأضاف: “لا يمكنني تحديد قيمة مالية التي نسعى للدخول بها في مولودية وهران، لكن من أجل تطمين بعض الأشخاص، أقول أن القيمة تراوح الـ2 مليون أورو”.

وتابع جمال ديش: “هناك أسماء ذات كفاءة كبيرة على استعداد للعمل معنا، على غرار جداوي، الذي أبدى استعداده للعمل إلى جانبنا”.