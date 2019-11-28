جمال بن عبد السلام: فرنسا ضُربت مصالحها في الجزائر وتحاول تجنيد البرلمان الأوروبي للضغط علينا

قال جمال بن عبد السلام أن فرنسا ضُربت مصالحها في الجزائر ويحاولون تجنيد البرلمان الأوروبي للضغط علينا وإستدارته حتى لا تدين الجزائر وحدها.

أضاف بن عبد السلام أن هناك جماعة عملت وقف خارطة طريق والتي بدأت بمحاولة الانقلاب على الحراك من طرف العصابة في الاجتماع المشؤوم.

وخلال نزوله ضيفا في حصة 90 دقيقة بوليتيك صرح بن عبد السلام أن العاصمة حاولت الوصول إلى مرحلة إنتقالية والمخطط افشله الجيش الوطني الشعبي.

وأردف بن عبد السلام ان العصابة ارادت ان تفرض مرحلة إنتقالية ومجلس تأسيسي حتى نجد انفسنا بين ادرع فرنسا وأمريكا.

وكما أرادت العصابة ان تدخل الجزائر تحت امر البند 7 والحمد الله المخطط أُفشل من طرف الشعب والجيش .

ونوه ذات المتحدث إلى أن قيادة الجيش جاءت بمرحلة ثالثة أي تم ضرب مصالح ادوات فرنسا في الجزائر.

وأشار رئيس حزب الجزائر الجديدة أن فرنسا توجهة إلى البرلمان الاوروبي وإستدارته حتى لا تدين الجزائر وحدها

والأمر الخطير الذي أرادت فرنسا أن تفعله في الجزائر هو تمديد الازمة ليتم تحديد تاريخ الانتخابات ودخلنا فعليا في العملية وإحباط مخططها.