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جمال جعفري يُرسم عضوا للمكتب التنفيذي للكاف

الرياضة
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جمال جعفري يُرسم عضوا للمكتب التنفيذي للكاف
بقلم عبد النور حواز

تم اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء المغربية ترسيم الليبي “جمال جعفري” في منصب عضو المكتب التنفيذي للإتحادية الإفريقية لكرة القدم.

وأكد بيان الموقع الرسمي للكاف أن جمال جعفري كان المرشح الوحيد  لهذا المنصب في منطقة شمال إفريقيا ليفوز دون مُنافسة.

وهذا ما يؤكد وبشكل رسمي أنه  تم رفض ملف ترشح النائب الأول لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم بشير ولد زميرلي.

هذا وفاز أيضا الثلاثي أوغستين سنغهور”منطقة الغرب أ”، سيتا سنغهار”منطقة الغرب ب” وباتريس إدوارد نغيسونا “منطقة الوسط” بعضوية المكتب التنفيذي.

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