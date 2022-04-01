جمال حيمودي:”غاساما لا يستحق التواجد بمونديال قطر”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف الحكم الدولي السابق جمال حيمودي، عن الخطأ الذي إرتكبته “الفاف“، والذي كان سببا في إقصاء الخضر من المونديال.
وصرح حيمودي للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، :”كنت متخوفا من قبل من حكمي لقاء الفاصل، ولم أعلق على تعيينهم”.
وأضاف حيمودي:”كان يجب أن نتوقع تعينات الحكام، والمنتخبات التي شاركت بلقاءات الدور الفاصل، تملك أعضاء في لجان الاتحاد الإفريقي و المكتب التنفيذي”.
وأردف:”عكس الجزائر التي لاتملك أعضاء في لجان الإتحاد الإفريقي والمكتب التنفيذي وهذا خطأ، لذا يجب استخلاص الدروس”.
كما أكد حيمودي:”لا توجد أدلة قاطعة ضد الحكم، لعدم وضوح الصورة في الهدف الأول للكاميرون وخطأ المدافع الكاميروني ضد سليماني في الدقيقة الـ85.
وختم حيمودي: “لا توجد أدلة قاطعة لإعادة المباراة، ولكن مستوى الحكم غاساما هذا لايسمح له بالتحكيم في مونديال قطر”.
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