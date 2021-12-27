جمال خزناجي: توثيق وتحرير حوالي 12 مليون وضعية حق ملكية على العقارات

كشف جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية حصريا للنهار عملية مسح الأراضي في المناطق الريفية مست 15 مليون و400 ألف هكتار. في حين ان عملية مسح الأراضي في المناطق الحضرية مست 400 ألف هكتار.

وخلال نزوله ضيفا على برناماج 52 دقيقة إقتصاد صرح أنه تم استحداث الجهاز الموحد الذي يدمج بين الحفظ العقاري ومسح الأراضي سيسهل من عملية التكفل بانشغالات المواطنين. وكشف ذات المسؤول انه كانت هناك بيروقراطية كبيرة عندما كان الحفظ العقاري ومسح الأراضي منفصلين. وهذا الخصوص قال المدير العام للأملاك الوطنية ان هذا ما أرهق المواطن.

وتابع جمال خزناجي فيما يخص عملية مسح الأراضي ان أكثر من 550 وحدة عقارية لم يتم المطالبة بها خلال عمليات المسح. وفي حل توفر الوسائل اللازمة سننهي عملية مسح وتطهير العقار خلال سنتين يضيف ذات المسؤول. وقال جمال خزناجي انه تم توثيق وتحرير حوالي 12 مليون وضعية حق ملكية على العقارات.

أما بالنسبة إلى تماطل قطاعه في إستصدار الدفاتر العقارية قال خزناجي “سنصدر نصوص تنظيمية و تعليمات لاستصدار الدفاتر العقارية في أقل الآجال.”