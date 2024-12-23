جمال سجاتي وكايليا نمور أفضل رياضيي الجزائر في 2024

تُوج كل من البطلان الأولمبيان، العداء جمال سجاتي والجمبازية كايليا نمور، بلقب أفضل رياضيي الجزائر لسنة 2024.

تم تكريم الثنائي، سهرة أمس الأحد، بالجائزة المنظمة من قبل وكالة الأنباء الجزائرية، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة.

وشارك في عملية صبر الآراء الخاصة بأفضل رياضي ورياضية، لسنة 2024، 30 وسيلة إعلامية وطنية. حيث نجح سجاتي. لدى الرجال، في الحصول على 145 نقطة. متقدما بفارق كبير عن صاحب الوصافة. العداء ياسر تريكي صاحب 60 نقطة، يليه الجذاف بودينة بـ 56 نقطة.

وبهذا التتويج، يخلف العداء جمال سجاتي، زميله في المنتخب الوطني، سليمان مولى، الذي نال اللقب السنة الماضية.

وعند السيدات، عاد لقب أحسن رياضية لسنة 2024 للجمبازية كايليا نمور. بفارق 5 نقاط فقط عن الملاكمة ايمان خليف. التي حلت في المركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث لرياضية التجديف. كارول بوزيدي.

وتحصلت نمور، التي حافظت على لقبها، بعدما توّجت السنة الفارطة بالجائزة، على مجموع 117 نقطة، متجاوزة الملاكمة خليف صاحبة 112 نقطة، فيما جمعت كارول بوزيدي 45 نقطة.

وفي رياضة ذوي الهمم، عاد التتويج بجدارة واستحقاق في فئة الذكور للعداء عثماني اسكندر جميل، بحصوله على 140 نقطة، ليخلف ابراهيم قندوز، الذي توج باللقب في سنة 2023.

ولدى السيدات، احتفظت نسيمة صايفي، بلقب الأفضل الذي توجت به عن جدارة واستحقاق الموسم الماضي.

أما في فئة الآمال، فقد عاد لقب الأفضل للملاكم الشاب مصطفى عبدو، الذي تألق خلال البطولة العالمية الأخيرة للأواسط بمدينة كولورادو (أمريكا)، حيث توج فيها بالميدالية البرونزية لفئة أقل من 75 كلغ.