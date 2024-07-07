جمال سجاتي يحطم رقما قياسيا في ألعاب باريس

حقق البطل الجزائري جمال سجاتي رقما قياسيا، اليوم الأحد، خلال الجولة الثامنة لملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما حقق سجاتي توقيت مميز بـ 1:41.56 ليسجل بذلك رقم وطني جديد محطما رقم البطل توفيق مخلوفي.

ويعتبر التوقيت أحسن نتيجة عالمية عالمية هذا الموسم، وثالث أحسن توقيت في تاريخ مسافة 800 متر.

وقال سجاتي في تصريحه عقب المنافسة “أنا راض عن السابق وأستعد الآن لمنافسة موناكو الأسبوع القادم”.

كما أضاف البطل الجزائري “أنا واثق وسأستعد بهدوء للألعاب الأولمبية في باريس في الأسابيع المقبلة”.

وختم “أعلم أنه يمكنني القيام بذلك هناك وحتى أفضل”.

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