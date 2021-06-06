جمال سليمان: أتمنى تقديم شخصية إبن خلدون في عمل درامي

قال النجم جمال سليمان، إنه يتمنى تقديم شخصية إبن خلدون في عمل درامي، لأن تلك الشخصية عظيمة وتستحق أن تقدم للناس.وأكد أنهم في سوريا معنيون بالتاريخ ولديهم عشق له.

بالإضافة إلى أن التمثيل باللغة العربية الفصحى كان من مسلمات التمثيل في سوريا.وأضاف النجم جمال سليمان، أثناء استضافته فى برنامج “واحد من الناس”، الذى يذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي: “الفنان أحمد ماهر اعترض على وجودي على الساحة الفنية المصرية. وقال:” كيف يقدم فنانا سوريا شخصية صعيدية”.

وعن جديده الفترة المقبلة قال الفنان: “سأبدأ تصوير مسلسل فيى تونس، كما أشارك فى فيلم الكاهن، وهناك مشروع قيد التنفيذ. وهناك مشروع آخر لمسلسل سوري وأنا بالفعل اشتقت للأعمال السورية”.