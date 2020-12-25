جمال سليمان يستعد لتجسيد شخصية الملك السنوسي وعائلة الأخير ترفض

يستعد الممثل السوري جمال سليمان لتجسيد شخصية الملك الليبي محمد السنوسي، في عمل تلفزيوني ضخم، ولكن في المقابل رفضت عائلة الملك تحويل قصته إلى مسلسل.

ويأتي رفض عائلة الملك الليبي، خوفا من تشويه شخصية الملك نظرا لما يشوب الإعلان من غموض في التفاصيل من كتابة النص والتمويل.

كما ذكرت مصادر اعلامية عربية أن سبب رفض عائلة الملك الليبي إلى وعدم وجود اسم لمؤرخ ليبي موثوق لذكر الأحداث التاريخية.

وفي ذات السياق، كشف الممثل السوري جمال سليمان عن تحضيراته لأداء شخصية الملك الليبي الراحل محمد إدريس المهدي السنوسي، أول ملوك ليبيا في مرحلة الاستقلال عن الاستعمار الإيطالي.

وذكر سليمان في تصريحات إعلامية، أن العمل الدرامي يلقي الضوء على التاريخ، “لكنه أيضاً يشبه الوضع الراهن في العالم العربي”.

كما كشف سليمان أن “العمل يتعرض لتلك الحقبة بما فيها من صراعات استعمارية، وهو أمر مهم.”

ومن المنتظر أن يتم تصوير أحداث المسلسل عن الملك السنوسي في دولة تونس.

وفي المقابل نشر ناصر السنوسي أحد أفراد العائلة المالكة السابقة في ليبيا، منشورا على صفحته الشخصية، معلنا رفضه للعمل.