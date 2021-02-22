جمال سليمان ينافس في رمضان بمسلسل “الطاووس”

يصور الممثل السوري جمال سليمان، أحداث مسلسله الجديد “الطاووس” الذى سيظهر من خلاله في موسم رمضان المقبل.

ونشر النجم جمال سليمان الصور الأولى من بعض مشاهد المسلسل “الطاووس” الذى تشارك في بطولته النجمة سهر الصايغ.

ويجسد فيه سليمان دور محامٍ مخضرم وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى ويقع فى حب الفنانة سهر الصايغ.

ويشارك في المسلسل بطولة سميحة أيوب، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها جمال سليمان بطولة الجزء الثانى من مسلسل “الحرملك”، والجزء الثانى من مسلسل “أفراح إبليس”، كما شارك فى رمضان 2019 بمسلسل “زى الشمس”.

للإشارة ،بداية انطلاق جمال سليمان فى عام 2006، مع الدراما المصرية كانت عندما لعب دور البطولة بشخصية مندور أبو الدهب في المسلسل “حدائق الشيطان”.