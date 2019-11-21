جمال شرفي: الأنشطة الجوارية هي الفاصل في الرئاسيات 

صرح جمال شرفي محلل وخبير إقتصادي أن الأنشطة الجوارية هي الفاصل في الرئاسيات، ويجب ان يكون لها تغطية إعلامية .

واضاف جمال شرفي أن التغطية الاعلامية لـ1541 بلدية للمداشر والاحياء النائية ومخاطبة كل الفئات العمرية أساس النجاح في الإنتخابات الرئاسية.

وخلال نزوله ضيفا على حصة 90 دقيقة بولتيك قال شرفي انه على المترشح أن يجب آلية لإستقطاب والإقتحام وسط الشعب.

وهذا لكسب الثقة، وسيجد المترشح رفض ومقاومة ايضا من اجل إستقطاب الفئة الصامتة، ودفع بأكبر عدد ممكن من الفئة الموسطى للذهاب إلى التصويت.