جمال شرفي: الإنتخابات الرئاسية ليست إنتخابات قاعات وعلى المترشحين الذهاب للحراك والأحياء الشعبية

كشف جمال شرفي محلل وخبير إقتصادي أن الإنتخابات الرئاسية ليست إنتخابات قاعات وعلى المترشحين الذهاب للحراك والأحياء الشعبية.

وأضاف شرفي أنه على المترشحين الخمس الخروج إلى الشارع ومواجهة المواطنين البسطاء من أجل معرفة إنشغالاتهم ومشاكلهم اليومية.

وخلال نزوله ضيفا على حصة 90 دقيقة بوليتيك صرح أن الحملة الانتخابية كانت باردة منذ يومها الاول لأن ليس هناك مؤسسات إستشرافية لتقييمها.

وأشار جمال شرفي أن الحملة الانتخابية كانت حقا باردة في يومها الاول والدليل لم ينحج أي مترشح في إلصاق صوره على اللوحات الاشهارية.

وأردف ذات المتحدث أنه بمجرد إلصاق صورة لمترشح حتى يتم نزعها من المعارضين للإنتخابات في ثواني قليلة.

هذا وقد إستمرت الحملة الانتخابية داخل القاعات المغلقة وعلى المترشحين الخروج والذهاب إلى اقصى المدن والمداشر حتى وإن تعرض للشتم.

كما صرح جمال شرفي ان المترشح عليه أن يواجه الناس ولما لا الذهاب للحراك والأحياء الشعبية من أجل إسترجاع الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم .