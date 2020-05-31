جمال عبد السلام.. وجود رئيس الجمهورية مكن من مواجهة وباء كورونا

قال رئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، إن وجود رئيس للجمهورية مكن الجزائر من التعامل ومواجهة التحديات الخطيرة لتفشي وباء كورونا والحد من التداعيات السلبية لانهيار اسعار النفط على الاقتصاد الوطني.

وأعرب رئيس حزب “الجزائر الجديدة” في تصريح الاذاعة الجزائرية، عن اعتقاده أن البلاد شرعت في استكمال الخطوة الثالثة على طريق بناء “الجزائر الجديدة” وهي تعديل الدستور بعد خطوة الحراك الشعبي في 22 فيفري في 2019 ثم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019.

وتعليقا على الوثائقي الذي بثته القناة الخامسة الفرنسية قال بن عبد السلام إن ما تضمنه الوثائقي ينم عن سياسة منتهجة من دولة استعمارية تجاه دولة مستقلة لم تستسغ حتى اليوم أنها طردتها من الجزائر إلى غير رجعة.