جمال غول: “عندما يخجل الوزير .. يموت الإمام”

انتفض رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول ضد وزير الشؤون الدينية، بعد وفاة إمام بولاية جيجل وهو يصارع المرض.

دون أن يجد قيمة العلاج ولا حتى ما يشتري به لقمة العيش له ولعائلته، مطالبا السلطات بالتحرك والأئمة بالإستفاقة.

وقال غول في منشور طويل له على الفايسبوك، بأنه على المسؤولين الإلتفات بجدية لهذه الفئة بعد حادثة الإمام الأليمة.

ودعا نقيب الأئمة إلى التكاتف والتعاون بين أبناء هذه الرسالة، لجعل الوظيفة في مستوى من يتقلدها مستقبلا.

وقال غول بأن الشيخ عبد الله الذي ينحدر من ولاية أدرار ويعمل مدرس قرآن بجيجل، توفي وهو يجابه المرض.

وأضاف بأن الأئمة يتألمون في صمت منذ سنوات، وقد آن الأوان لتلتفتوا إليهم أيها المسؤولين، وبالتفاتكم إليهم.

ستخدمون كراسيكم قبل خدمة هذه الفئة التي تدافع عن دينكم ووطنكم من أن يسرقه الغلاة.

وتوفي الشيخ عبد الله أول أمس، بعدما طلب من زميله سحب مرتبه ومنحه قائمة بأسماء من استدان منهم لتسديد ديونه.

وقال جمال غول بأن عائلة الفقيد المكونة من الزوجة وأربعة أولاد، لم تجد مالا لنقل المرحوم إلى مسقط رأسه.

واعتبر غول بأن حقوق الإمام عبد الله ضاعت بسبب ما أسماه خجل الوزير، وقال “عندما يخجل الوزير يموت الإمام”.