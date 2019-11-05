جمال فنيش: 9 راغبين في الترشح أودعوا طعونا لدى المجلس الدستوري

أعلن رئيس المجلس الدستوري جمال فنيش عن وجود تسعة راغبين في الترشح أودعوا طعونا على مستوى المجلس لإعادة دراسة ملفات ترشحهم

وقال فنيش خلال تدخل له في التلفزيون العمومي أن الراغبين في الترشح قد أودعوا ملفات ترشحهم خلال الفترة الممتدة مابين 3 إلى5 نوفمبر.

وأضاف فنيش بأن دراسة الطعون سيتم الشروع فيها بدأ من اليوم وعلى مدار السبعة أيام المقبلة

وأكد أنه سيتم تعيين مقررين لدراسة كل الملفات و الفصل فيها خلال جلسة مغلقة .

وواصل فنيش قوله بأن مهام المجلس الدستوري تضمن حق المرشحين الذين رفضت ملفاتهم.

وأشار ذات المتحدث بأن قرارت المجلس الدستوري ملزمة و غير قابلة للطعن وسيتم نشرها في الجريد الرسمية و تطبق من السلطات العمومية والإدارية و القضائية

وضمت قائمة المرشحين الذين قدموا طعونا حسب رئيس المجلس الدستوري كل من:

خرشي النوي،بلقاسم ساحلي،فارس مسدور،سكوري علي،العبادي بلعباس،محمد ضيف، بوحنة محمد،عبد الحكيم حمادي،ورؤوف عايب.