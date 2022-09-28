قناة النهار جمال فورار حول حصيلة داء الكلب..”120 ألف حالة عضّ سنويا “ بقلم قناة النهار نشر في 28 سبتمبر 2022 - 12:34 داء الكلب شارك غرِّد أرسل 9 0 جمال فورار حول حصيلة داء الكلب..”120 ألف حالة عضّ سنويا ” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/UZrhg اقرأ أيضا شاهد.. وزيرا التربية والبيئة يشاركان في تنظيف إحدى المتوسطات بالعاصمة قناة النهار 16 سبتمبر جزائريون: حي العرقوب .. ذاكرة الحضنة وتجمع الحرف التقليدية قناة النهار 19 سبتمبر سكيكدة : مصير مجهول لـ800 تلميذ بعد تواصل غلق متوسطة صبوع محمد بالحروش قناة النهار 09 سبتمبر الأغواط / عائلة جودي تناشد المحسنين لإنقاذ إبنها من التشوه االخلقي قناة النهار 15 سبتمبر رئيس الجمهورية يوجّه دعوة رسمية للرئيس اللبناني للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 16 سبتمبر وزير التعليم العالي يبدي عدم رضاه عن غرف الإقامة الجديدة بسبب ضيقها قناة النهار 17 سبتمبر محمد إسلام يروي الحادث المروع الذي وقع له وجعله يفقد ساقيه قناة النهار 14 سبتمبر "وزير تربية سابق :" حاجة مليحة يقراو أبنائنا اللغة الإنجليزية قناة النهار 07 سبتمبر حليمة: بعد شهر علمت بوفاة أمي ولولا الإهمال لما أصبحت على كرسي متحرك قناة النهار 14 سبتمبر صهيب بن معمر: 3 أيام باش تقبلت وفاة الزميل مصطفى بن زينة قناة النهار 14 سبتمبر